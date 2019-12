Mercoledì 4 dicembre 2019 - 14:01

Roma, dialogo Twitter Raggi-Spelacchio: non vediamo l’ora

La sindaca risponde a un Tweet dell'albero di Natale

Roma, 4 dic. (askanews) – Surreale dialogo social tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il profilo Twitter dell’Albero di Natale di piazza Venezia a Roma, denominato Spelacchio dalla povertà del suo pre-predecessore. Dal profilo Twitter assegnato all’abete con una foto delle fronde con lo sfondo sull’Altare della patria, l’albero ha detto: “sa sa sa, prova prova! E’ quasi tutto pronto in piazza Venezia e noon sto più nella corteccia”, seguiti dall’hashtag #SpelacchioIsComing #BackInEown #Roma”.

Ritwittando l’immagine dal suo profilo social la sindaca di Roma ha risposto all’abete come a un interlocutore vivente: “Spelacchio anche noi non vediamo l’ora! Ci vediamo l’8 dicembre a piazza Venezia per illuminare il magico Natale di Roma”.

Sis MAZ