Mercoledì 4 dicembre 2019 - 22:13

Piani di zona Campidoglio, al via adesioni alla class action

Bedini e opposizioni fanno fronte: "Raggo ha fallito". In vista anche esposto a Corte Conti

Roma, 4 dic. (askanews) – Tutto esaurito in Protometeca al Campidoglio dove si è svolta ieri l’annunciata conferenza stampa del Comitato Class Action Piani di Zona che ha avviato la propria battaglia legale “contro le gravi inerzie ed inadempienze dell’Amministrazione Capitolina” che “ha tradito le aspettative dei cittadini mettendo colpevolmente in discussione, le scelte di vita”. Presente all’incontro anche l’ex assessore della Giunta Raggi. Paolo Berdini che ha dato dei suggerimenti su “come uscire dall’impasse andando in soccorso dei cittadini onesti”.

Massiccia e compatta la presenza politica di tutte le opposizioni capitoline che con Davide Bordoni, Svetlana Celli, Andrea De Priamo, Stefano Fassina, Cristina Grancio, Giulio Pelonzi e Maurizio Politi hanno mandato n chiaro messaggio alla maggioranza M5s: “L’Amministrazione Capitolina ha fallito”.

Il Comitato ha comunicato che sono “iniziate ufficialmente le adesioni alla Class Action” e che” si sta lavorando anche ad un esposto alla Corte dei Conti affinchè possa valutare la presenza o meno di un danno erariale”.