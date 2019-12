Lunedì 2 dicembre 2019 - 17:14

Milano, in corcolazione prime 700 nuove bici elettriche di bikeMi

Più leggere e con maggiore autonomia, 30 min gratis a dicembre

Milano, 2 dic. (askanews) – Il servizio di biciclette in condivisione bikeMi può contare sulle prime 700 nuove due-ruote a pedalata assistita in circolazione. I mezzi sono infatti stati distribuiti nelle stazioni della città e sono pronti per essere utilizzate dagli utenti. Si tratta del primo passaggio di un piano più ampio che porterà alla sostituzione completa del parco bici elettrico per poi proseguire con la sostituzione della flotta di bici tradizionali e ad un’evoluzione significativa del servizio. Clear Channel, che gestisce il servizio, ha totalmente ripensato il modello della bicicletta a pedalata assistita avviando un progetto volto ad ottimizzare sia gli aspetti tecnici che il design, al fine di migliorare l’esperienza dell’utente e offrire un servizio ancora più green.

Le batterie, progettate per avere una maggiore autonomia, vengono ricaricate tramite un sistema alimentato a pannelli solari fotovoltaici e sono dotate di un sensore a led che permette all’utente di verificarne la carica. Il sellino è sostenuto da un tubo triangolare graduato che ne impedisce la rotazione e rende più agevole la guida. Il nuovo telaio, dal design più dinamico, prevede una riduzione del 50% di elementi in plastica. Questo aspetto, oltre a diminuire considerevolmente il peso complessivo della bicicletta (inferiore ai 25kg), completa il circolo virtuoso della sostenibilità che coinvolge tutto il servizio. Basti pensare che le sole e-bikeMi, dal loro esordio in occasione di Expo fino ad oggi, hanno portato ad un risparmio complessivo di 965 tonnellate di CO2.

Per tutto il mese di dicembre la prima mezz’ora di utilizzo sarà completamente gratuita. L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire la possibilità a tutti gli utenti di provare le e-bikeMi di ultima generazione e sperimentarne i vantaggi. Inoltre, grazie alla tessera unica Atm tutti coloro che possiedono un abbonamento annuale ai mezzi pubblici, hanno la possibilità di acquistare o rinnovare l’abbonamento a bikeMi ad un prezzo agevolato. Le nuove bici sono dotate di un cambio a tre rapporti e di un motore centrale con cardano che rispetto al sistema tradizionale riduce l’attrito del 49% e ottimizza la pedalata. Un innovativo sistema di connessione gestisce la potenza del motore e comunica in tempo reale la posizione del mezzo, la carica residua ed eventuali disservizi.