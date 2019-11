Sabato 30 novembre 2019 - 12:36

Valanga sul Monte Bianco, morti due sciatori

A Punta Helbronne a Courmayeur

Roma, 30 nov. (askanews) – Sono due gli sciatori morti a causa della valanga che stamattina ha travolto un gruppo di persone a Punta Helbronne, nei pressi di Courmayeur, a quota 3 mila metri sul Monte Bianco. Al momento, spiegano i soccorritori, non sono ancora note le generalità. Le operazioni sono ancora in corso. Sul posto stanno operando tecnici del Soccorso Alpino Valdostano via terra e con due elicotteri, unita cinofile, soccorritori Sagf. Le salme saranno portate all’obitorio di Courmayeur per le operazioni di riconoscimento.

rus/sam