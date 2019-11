Venerdì 29 novembre 2019 - 12:33

Contro la crisi climatica Patagonia raddoppia impatto positivo

Donazioni a organizzazioni no profit ambientaliste

Roma, 29 nov. (askanews) – Il Black Friday è conosciuto in tutto il mondo come la fiera del consumismo sregolato; la frenesia da shopping lo rende uno dei giorni dell’anno più dannosi per l’ambiente. In occasione del Black Friday 2019 e durante il periodo delle feste natalizie, Patagonia aiuta i cittadini a raddoppiare il loro impatto positivo sul pianeta. Basta fare una donazione, attraverso Patagonia Action Works, a un’associazione ambientalista che lotta per trovare soluzioni alla crisi ambientale e Patagonia raddoppierà l’importo di ciascuna donazione, euro per euro.

Le donazioni a organizzazioni no profit ambientaliste costituiscono solo una piccola percentuale delle attività filantropiche, eppure il pianeta sta bruciando e la questione climatica è diventata più urgente che mai. Questa è la motivazione alla base dell’iniziativa di Patagonia, che ha deciso di raddoppiare tutte le offerte fatte a sostegno di gruppi ambientalisti locali attraverso la piattaforma Patagonia Action Works, dal 29 novembre (data del Black Friday) al 31 dicembre 2019.

Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di supportare chi protegge l’ambiente con una donazione a nome di una persona cara. Sarà infatti possibile scegliere tra l’invio di una eCard digitale, la stampa di una cartolina da casa o il ritiro di una card in qualsiasi negozio Patagonia in Europa e negli Stati Uniti. Non sarà necessario acquistare alcun prodotto per partecipare.