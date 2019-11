Mercoledì 27 novembre 2019 - 14:04

Ritorna la pioggia. E da dicembre aria fredda dal Polo Nord porterà l’inverno

Nuova perturbazione atlantica tra oggi e domani

Roma, 27 nov. (askanews) – Torna a piovere. Tra oggi e giovedì una nuova perturbazione atlantica interesserà dapprima il Nord, da Ovest verso Est, quindi il settore tirrenico (dalla Toscana alla Campania). Pioverà ancora intensamente in Liguria e in Piemonte, ma per fortuna già dalla serata di mercoledì si avrà un generale miglioramento.

Il team del sito iLMeteo.it comunica che giovedì e venerdì i venti di Ponente manterranno una certa instabilità sulle regioni tirreniche centro-meridionali mentre altrove il tempo sarà più stabile e piuttosto soleggiato. In anteprima il team annuncia un corposo peggioramento del tempo con l’inizio di dicembre quando aria fredda direttamente dal Polo Nord piomberà sull’Italia dando inizio all’inverno.

