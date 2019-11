Mercoledì 27 novembre 2019 - 01:36

Indagine finanziamenti illeciti ai partiti: indagato Marco Carrai

Ex consigliere Open: so di non aver commesso reati, fiducia in pm

Milano, 27 nov. (askanews) – L’ex componente del cda della Fondazione Open, l’imprenditore Marco Carrai, è indagato nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla procura di Firenze su presunti finanziamenti illeciti ai partiti. Lo scrivono le edizioni on-line di alcuni quotidiani, spiegando che secondo l’accusa “la Fondazione Open ha agito come articolazione di partito politico”. Questa mattina la guardia di finanza aveva effettuato una lunga serie di perquisizioni a carico di diversi finanziatori della Fondazione.

“Ho fiducia che la magistratura chiarirà presto la mia posizione” si legge in una nota diffusa da Carrai, in cui l’amico personale di Matteo Renzi aggiunge “so di non aver commesso reati e di aver sempre svolto i miei compiti rispettando la legge”.

Alp