Lunedì 25 novembre 2019 - 13:50

Allerta per la piena del Po, il Ticino esonda

Sale il livello del fiume, rischi fino a mercoledì mattina

Milano, 25 nov. (askanews) – Allerta in Lombardia per la piena del Po in arrivo dal Piemonte e attesa tra questa sera e mercoledì mattina. Le preoccupazioni maggiori si registrano nelle provincie di Mantova, Cremona, Lodi e Pavia, dove diverse aree golenali sono già state allagate anche per l’apertura degli argini fusibili. Il livello del grande fiume continua a salire e in più punti si sono superate le soglia di allarme.

L’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) raccomanda “la massima prudenza in prossimità delle aree prospicienti i fiumi e delle golene, che potranno allagarsi”.L’attività di monitoraggio e controllo riguarda anche altri corsi d’acqua, tra cui alcuni affluenti del Po. In tutte le Prefetture delle città coinvolte sono state tenute riunioni con tutte le autorità preposte per far fronte a eventuali emergenze.

Come previsto, la notte scorsa il Ticino è esondato nel rione del Borgo Basso a Pavia. Questa mattina le strade e i cortili che costeggiano il fiume sono completamente allagate e la protezione civile sta assistendo i residenti. L’acqua, dopo aver rotto gli argini, ha invaso il piano terra delle abitazioni. Al momento il livello dell’acqua al Ponte coperto ha toccato i 3.75 metri sullo zero idrometrico. Sul posto, oltre al sindaco Fabrizio Fracassi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il 118, la polizia locale e le forze dell’ordine.

Il maltempo che ha creato non pochi disagi in questi giorni, ma anche per gran parte del mese di novembre, tornerà con una nuova ondata mercoledì. Il team del sito iLMeteo.it comunica che oggi le ultime piogge interesseranno il Sud Italia e inizialmente ancora il Nordovest e l’Emilia Romagna, il tempo migliorerà decisamente nella giornata di martedì con il sole che sarà prevalente, salvo qualche annuvolamento e la formazione di possibili nebbie sulla Pianura Padana. Ma tra mercoledì e giovedì una nuova perturbazione atlantica interesserà dapprima il Nord, da Ovest verso Est, quindi il settore tirrenico (dalla Toscana alla Campania). Pioverà ancora intensamente in Liguria e in Piemonte, ma per fortuna già dalla serata di mercoledì si avrà un generale miglioramento.

