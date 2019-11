Domenica 24 novembre 2019 - 12:20

Maltempo, flagellato il Nord, piena del Po e acqua alta a Venezia

Ancora forti disagi in Liguria. Di Maio: "Siamo al servizio del paese".

Roma, 24 nov. (askanews) – Il maltempo da ieri sta ancora flagellando il nord Italia e non solo. Forti criticità si registrano in particolare in Liguria con frane e allagamenti, in Piemonte, con il Po in piena a Torino e a Venezia con l’acqua alta che ha raggiunto il picco di 130 cm.

Nella città lagunare, secondo quanto rende noto il Centro maree del comune, si è arrivati a un picco di 130 centimetri alle 9.30 mentre ne è previsto uno di 120 cm alle ore 21.35. La Centrale operativa della Polizia locale informa che a causa dell’acqua alta è stato chiuso temporaneamente il ponte votivo per la Basilica della Salute.

In Piemonte, la piena del Po sta entrando, nel tratto cittadino di Torino in stato di preallerta arancione. Il culmine della piena è prevedibile per le ore 13 di oggi e il livello è considerato decisamente inferiore alla piena del 2016. Nella tarda serata di ieri nel bollettino si consigliava di adottare, nella aree più a rischio come il Meisino e il Fioccardo, le misure di salvaguardia dei beni mobili dei locali maggiormente esposti.

Si sconsiglia inoltre in tali aree la permanenza nei locali interrati e seminterrati fino a cessato allarme. Gli agenti di Polizia municipale e diverse squadre di volontari di Protezione civile monitorano e presidiano costantemente le aree più a rischio di esondazione. In Piemonte sono 23 le strade chiuse per frane e allagamenti mentre 8 sono percorribili con difficoltà.

La situazione metereologica in Veneto è in lievo miglioramento ma continuano a preoccupare i livelli di soglia dei fiumi. Il maltempo non sta risparmiando neanche il Sud con la città di Reggio Calabria colpita da piogge torrenziali e allagamenti.

Sulla situazione è intervenuto il ministro degli Esteri e leader del M5S, Luigi di Maio che, in un post su Facebook ha affermato: “L’Italia intera è stata ed è tuttora sotto i colpi del maltempo. Qualcuno sembra averlo dimenticato, non noi. Io e tutto il MoVimento 5 Stelle siamo al servizio del Paese, da nord a sud, per aiutare tutti quei cittadini che in questo momento hanno subito gravi perdite o danni causati da condizioni climatiche ormai fuori controllo”.

Pie