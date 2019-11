Sabato 23 novembre 2019 - 18:00

Allerta rossa in Liguria, frane, allagamenti e 34 sfollati

Il governatore Toti invita a non uscire di casa

Roma, 23 nov. (askanews) – La nuova ondata di maltempo che sta flagellando la Liguria sta creando ingenti danni con gli sfollati a causa di frane e allagamenti saliti a quota 34. La protezione civile ha diramato l’allerta rossa anche per domani.

Allagamenti e frane, soprattutto a Genova, dove nella notte sono esondati il rio Fegino e il rio Ruscarolo.A Genova la situazione più critica si sta registrando nella zona della Valpolcevera con allagamenti diffusi, auto e scantinati finiti sott’acqua e diverse frane. La più grave si è abbattuta su corso Perrone, vicino al cantiere del nuovo Ponte Morandi, isolando quattro palazzine in cui vivono 120 persone.

Sempre a causa di frane e smottamenti, risultano al momento isolate altre 5 persone in via Mario Adda, nella zona di Trasta e 20 a Ceranesi, in via Rampin. Altre 19 persone sono state allontanate precauzionalmente dalle proprie abitazioni in via Rivarolo e in via Teglia e alcune persone, rimaste bloccate nella notte nelle proprie auto nel sottopasso di Brin allagato, sono state tratte in salvo con un gommone dai sommozzatori dei Vigili del fuoco.

“Non uscite di casa – ha scritto sulla sua pagina Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti – in queste ore di allerta rossa. Fatelo solo se necessario. Non mettete a rischio la vostra sicurezza e quella dei soccorritori, che ringrazio di cuore per i loro preziosi interventi. Hanno lavorato senza fermarsi mai per tutta la notte. Massima prudenza”.

A fine mattinata il centro meteo-idrologico di Protezione civile della Liguria ha prolungato l’allerta rossa per temporali su Genova e Savona fino alle 12 di domani e sul ponente della regione e la Val Bormida fino alle 15. “Non è ancora finito nulla – ha sottolineato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, durante una conferenza stampa nella sede della Protezione civile regionale – siamo nel cuore dell’allerta, forse ora meno su Genova e più sull’entroterra savonese. Parliamo di 24 ore ancora di allerta e invito pertanto i cittadini alla prudenza”.

Pesnate la situazione per la popolazione: “In Liguria sono 34 gli evacuati, 33 a Genova e 1 precauzionalmente nel savonese, a Quiliano. Le persone isolate invece sono oltre 100” ha detto l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone che ha aggiunto: “E’ un quadro destinato ad aggiornarsi, ci sono una serie di situazioni che vanno monitorate. Sono ore di allerta rossa, prolungata perché ci attendono ancora piogge nella giornata di oggi e recrudescenze nella prossima notte. Abbiamo più di metà regione – ha concluso Giampedrone – sottoposta ad uno sforzo immane almeno per 24 ore”.

La situazione si preannuncia difficile anche in altre parti d’Italia con la protezione civile ha diramato l’allerta meteo Rossa anche in alcune zone di Piemonte e Calabria mentre quella ‘arancione’ grava su Campania e Lazio.

