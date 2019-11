Mercoledì 20 novembre 2019 - 02:53

Senato Usa approva misure a sostegno manifestanti Hong Kong

Via libera all'unanimità. La condanna di Pechino

Milano, 20 nov. (askanews) – Un ok all’unanimità del Senato statunitense a una serie di misure a sostegno “dei diritti umani e della democrazia” a Hong Kong. I parlamentari statunitensi hanno approvato una misura per mettere al bando la vendita di gas lacrimogeni e pallottole di gomma utilizzati per reprimere le proteste nell’ex colonia britannica.

Pechino ha condannato l’iniziativa del Senato americano, promettendo che adotterà le misure necessarie per salvaguardare la sua sovranità e sicurezza.

In una nota, il ministero degli Esteri cinese ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero smettere di interferire negli affari di Hong Kong e in Cina.