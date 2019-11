Lunedì 18 novembre 2019 - 17:21

Ilaria Cucchi ha deciso di querelare Salvini per la frase su Stefano

L'annuncio su FB

Roma, 18 nov. (askanews) – La sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, ha deciso di querelare il leader leghista Matteo Salvini per la sua frase ambigua “la droga fa male”, pronunciata dopo la condanna dei 2 carabinieri per omicidio preterintenzionale. La notizia è stata data con un post di Ilaria su Facebook, in cui ha pubblicato una foto terribile dell’autopsia di Stefano.

San