Lunedì 18 novembre 2019 - 12:28

A Bolzano al via il Bio wine festival 2019, oltre 100 etichette

In Alto Adige viticoltura bio cresciuta del 20% in un anno

Roma, 18 nov. (askanews) – È tutto pronto per la seconda edizione di Bio Wine Festival. Giovedì 21 novembre dalle 11 alle 19.30 presso il MEC Meeting & Event Center Alto Adige di Fiera Bolzano, sarà possibile degustare oltre 100 etichette bio presentate da una selezione di aziende vinicole altoatesine e trentine. Quest’anno infatti, l’appuntamento dedicato ai vini biologici prodotti in Alto Adige – che come di consueto si svolgerà nell’ambito di Biolife 2019, fiera dell’eccellenza regionale biologica – ospiterà alcune aziende del vicino Trentino. Proprio qui, la viticoltura biologica è cresciuta del 20%, passando dai 969 ettari del 2017 ai 1.162 del 2018.

Oltre a vini da vitigni che hanno trovato il loro terroir di riferimento in Alto Adige, come gli autoctoni Schiava e Lagrein, nonché Pinot Nero, Pinot Bianco e Gewürztraminer, sarà dunque possibile degustare molte interpretazioni del Trentino che valorizzano varietà come Nosiola, Marzemino, Teroldego e Müller Thurgau.

Intanto, i numeri del biologico e in particolare dei vigneti bio confermano ulteriormente l’importanza di un evento come Bio Wine. Secondo gli ultimi e più aggiornati dati Sinab (Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica) relativi al 2018, i vigneti bio italiani hanno superato complessivamente quota 71.000 ettari e quasi 35.000 ettari sono in fase di conversione, per un totale che supera abbondantemente i 100.000 ettari. La Penisola risulta essere percorsa letteralmente da nord a sud da questo richiamo verso il biologico. Se infatti da una parte è la Sicilia la regione italiana che detiene la leadership nelle superfici vitate biologiche (oltre 36.000 ettari), la regione Trentino Alto Adige è una delle più performanti degli ultimi anni sotto questo punto di vista, arrivando pressoché a triplicare le sue superfici bio in meno di 8 anni e portandole oggi a sfiorare i 1.400 ettari, con tendenza verso un’ulteriore crescita.

“Bio Wine Festival – commenta Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano – conferisce un indiscutibile valore aggiunto a una manifestazione, come è quella di Biolife 2019, incentrata su alcuni dei temi oggi maggiormente in voga e dibattuti: uno stile di vita consapevole, senza rinunciare alle eccellenze di una sapiente agricoltura. Ci sono quindi tutte le premesse affinché anche questa seconda edizione confermi il successo della prima”. L’appuntamento con Bio Wine Festival 2019 è per giovedì 21 novembre dalle 11 alle 19.30, presso il MEC Meeting & Event Center Alto Adige di Fiera Bolzano. L’occasione giusta per assaggiare e toccare con mano le ultime eccellenze vinicole della regione.