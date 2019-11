Domenica 17 novembre 2019 - 19:54

Venezia, lunedì scuole riaperte

Riprende l'attività scolastica negli istituti di ogni ordine e grado

Roma, 17 nov. (askanews) – L’Amministrazione comunale comunica che le attività didattiche, sospese a causa dell’ondata di maltempo e dei ripetuti picchi di marea molto sostenuti che in questi giorni hanno caratterizzato Venezia, lunedì 18 novembre riprenderanno regolarmente negli istituti di ogni ordine e grado del centro storico, delle isole, del Lido e di Pellestrina.

“Gli asili nido e le scuole d’infanzia comunali sono tutti agibili e puliti – spiega l’assessore alle Politiche educative Paolo Romor – gli unici problemi si registrano nella scuola Santa Teresa a Dorsoduro e nella San Francesco della Giudecca, dove sono ancora in corso le operazioni di ripristino dopo l’acqua alta straordinaria di martedì. I bambini che frequentano la San Francesco, fino al ripristino della normalità, saranno accolti alla Duca d’Aosta della Giudecca, situata in campo Junghans, mentre coloro che frequentano la Santa Teresa sosterranno le lezioni nella scuola Comparetti di Cannaregio, in campo del Ghetto Vecchio”.

Si raccomanda a personale docente e ausiliario di segnalare eventuali anomalie o problematiche causate dai ripetuti picchi di marea di questi giorni: potranno infatti evidenziarsi alcuni disagi, soprattutto dal punto di vista elettrico e di pulizia, dovuti anche alle operazioni di ripristino delle strutture.

Cam