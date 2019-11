Venerdì 15 novembre 2019 - 16:59

Venezia, società del film con Accorsi: abbiamo deciso noi di fermarci

Picomedia: abbiamo lavorato in sicurezza e nella legalità

Roma, 15 nov. (askanews) – Dopo le notizie dell’allontanamento di Stefano Accorsi e Valeria Golino e della troupe cinematografica da piazza San Marco, a Venezia, mentre stavano girando la scena di un film, la società di produzione Picomedia, attraverso Roberto Sessa, fondatore e ceo della società, ha chiarito: “Abbiamo scelto questa città incantevole e unica come set naturale per girare il nostro film ‘Sei Tornato’ diretto da Stefano Mordini e interpretato da Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa e Serena Rossi. Non appena ci siamo resi conto dell’aggravarsi della situazione abbiamo deciso di interrompere volontariamente e tempestivamente la lavorazione per evitare di ostacolare eventuali interventi dell’amministrazione locale, legati al ripristino delle condizioni di vita dei cittadini veneziani, ai quali va tutto il nostro sostegno”.

“Tutte le nostre attività sono svolte in assoluta sicurezza e legalità e ringrazio tutte le maestranze e il cast artistico per il grande sacrificio a cui si stanno prestando – ha aggiunto – ringrazio inoltre l’amministrazione locale e la Film Commission di Venezia per il supporto che ci stanno dando”. “La città di Venezia sta attraversando un momento drammatico. La società di produzione Picomedia è vicina ai cittadini e a tutti coloro che la amano profondamente e che stanno lavorando con impegno al fine di aiutare tutte le persone colpite”.

Lua/Int2