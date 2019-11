Venerdì 15 novembre 2019 - 09:41

Attesa marea da 160 cm a Venezia, chiusa piazza San Marco

Il sindaco: evitare gli spostamenti

Roma, 15 nov. (askanews) – Attesa per stamattina a Venezia una marea eccezionale da 160 centimentri, motivo per cui il sindaco della città, Luigi Brugnaro, ha disposto la chiusura di piazza San Marco, invitando i cittadini a evitare gli spostamenti.

L’ultimo bollettino (ore 8:15) del Centro maree di Venezia ha rivisto al rialzo la previsione dell’acqua alta di questa mattina: per le 11:20 è prevista una marea eccezionale (“codice rosso”) da 160 centimetri, 10 in più della precedente previsione.

Confermate inoltre le previsioni per sabato e domenica, con un’acqua alta di 110 cm domani alle 11:55 e 120 cm dopodomani alle 2 (entrambe “codice arancio”).

Su Twitter il sindaco ha annunciato: “Sono stato costretto a far chiudere la piazza” San Marco, “stiamo dando gli ordini a Polizia locale e carabinieri: chiudiamo la piazza per ogni evenienza, in maniera tale da non mettere a rischio l’incolumità delle persone”.

