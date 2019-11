Giovedì 14 novembre 2019 - 17:45

Per il caso Cucchi assolto un medico e prescrizione per gli altri 4

Sentenza dei giudici della corte d'assise d'appello di Roma

Roma, 14 nov. (askanews) – Un medico del reparto detenuti dell’ospedale Sandro Pertini è stata assolta “per non aver commesso il fatto” ed altri 4, invece, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Questa la decisione della corte d’assise d’appello per il filone d’inchiesta, sull’omicidio colposo, in relazione alla morte di Stefano Cucchi.

Nav/Int2