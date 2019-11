Mercoledì 13 novembre 2019 - 10:08

Voragine per il maltempo a Napoli, sgomberate 25 famiglie

In Via Masoni famiglie allontanate in via precauzionale

Napoli, 13 nov. (askanews) – Sono 25 le famiglie sgomberate per una maxi voragine che si è aperta nella notte, a causa del maltempo, a via Masoni, nella zona dei Ponti Rossi a Napoli.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno allontanato le famiglie in via precauzionale; i pompieri del nucleo biologico chimico audiometrico, tecnici di Abc, Italgas ed Enel; agenti della polizia municipale e protezione civile.