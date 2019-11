Mercoledì 13 novembre 2019 - 09:46

Il Papa condanna l’antisemitismo: non è né umano né cristiano

"Gli erbei sono fratelli nostri e non vanno perseguitati"

Città del Vaticano, 13 nov. (askanews) – Il Papa condanna l’antisemitismo durante l’udienza generale in piazza San Pietro: “Il popolo ebreo – ha detto in un excursus della catechesi dedicata a san Paolo – ha sofferto tanto nella storia, è stato cacciato via, perseguitato, nel secolo scorso abbiamo visto tante tante la brutalità che hanno fatto col popolo ebreo e tutti erevamo convinti che questo era finito. Ma oggi incomincia a rinascere qua e là l’abitudine di perseguitare gli ebrei. Fratelli e sorelle – ha concluso il Papa – questo non è né umano né cristiano, gli erbei sono fratelli nostri e non vanno perseguitati, capito?”.