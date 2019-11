Mercoledì 13 novembre 2019 - 08:55

A Venezia marea a 187 cm, 2 vittime nella laguna

Anziano di 78 anni morto fulminato, un altro per cause naturali

Venezia, 13 nov. (askanews) – Un uomo di 78 anni è morto fulminato nella sua casa di Pellestrina, nella laguna di Venezia.L’anziano è deceduto a causa di un corto circuito innescato dalla marea che ha invaso la sua abitazione.

Sempre a Pellestrina, è stato rinvenuto morto in casa un secondo uomo, deceduto probabilmente per cause naturali.

“L’acqua alta eccezionale (187 cm) di stanotte a Venezia, con una bufera di vento a 100 kmh, ha distrutto barche, causando danni enormi a Pellestrina (dove ci sarebbero due persone decedute), in città e a Murano. Sono andate sotto anche Chioggia e Punta Gorzone, oltre a numerose località del litorale” ha scritto , in un post, il presidente della Regione, Luca Zaia.

“Vento forte con danni soprattutto ad alberi in pedemontana trevigiana (in modo particolare sul Montello ma anche a Conegliano Montebelluna Pieve di Soligo). Crollato per erosione l’argine sinistro del Lemene a sud di Concordia Sagittaria”, aggiunge Zaia, confermando che in questo momento stanno operando i Vigili del Fuoco e centinaia di volontari di Protezione civile in tutto il Veneto.

