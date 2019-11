Lunedì 11 novembre 2019 - 16:43

Herno apre le porte a Londra, flagship store a Old Bond Street

Collezioni esposte sulla travi d'acciaio in 300 mq su quattro livelli

Roma, 11 nov. (askanews) – Herno, il brand italiano di capispalla di lusso distribuito in tutto il mondo che ha da poco compiuto 70 anni, apre le porte a Londra. Come di consueto sceglie una location privilegiata: la prestigiosa Old Bond Street, in passato nota per le sue gallerie d’arte ed ora sede dei più rinomati marchi del lusso.

In un’elegante palazzo Art Nouveau, il nuovo flagship store occupa uno spazio di 300mq disposti su quattro livelli. Al suo interno tutti gli elementi identificativi del brand sono perfettamente integrati con l’estetica dell’edificio in una sintesi armonica, così come vuole la filosofia aziendale. Entrando troviamo subito la parete di verde verticale e al centro un imponente tavolo in cristallo dove scorrono immagini del fiume Erno che ancora una volta sottolineano il forte legame con il territorio dove l’azienda ha sede.

Le collezioni sono tradizionalmente esposte sulla esclusiva trave in acciaio corredata dal simbolico gancio in metallo con cinghie in cuoio. Nel ground floor gli highlights delle collezioni HERNO sia uomo che donna. Salendo al primo piano troviamo la restante parte della collezione donna. Qui padroneggia la libreria in faggio, custode simbolica della storia del brand e presente in tutti gli spazi Herno. Il camino e le poltrone completano il concept della zona living. Un arco in boiserie divide in due aree. Nella restante parte del piano la collezione HERNO KIDS. Al secondo piano la collezione uomo per arrivare poi, attraverso una rampa di scale, all’ultimo piano. Qui lo spazio si tinge di nero e sulle pareti si alternano imposte in legno invecchiato che richiamano l’allure artigianale – si entra nel mondo LAMINAR: Sartorial Engineering per l’uomo e Couture Engineering per la donna. Le travi, anch’esse con motivo fibra di carbonio, richiamano la tecnologia e le collezioni sono appese con corde e ganci di derivazione alpina. In una piccola nicchia troviamo un’avanguardistica libreria sospesa, composta da cavi e ripiani in acciaio, dove sono esposti gli accessori della collezione.

La nuova apertura nella città di Londra rappresenta un’ulteriore evoluzione del brand ed un’importante affermazione nello sviluppo retail.