Venerdì 8 novembre 2019 - 18:39

Segre, Lamorgese: vedo rigurgiti, dobbiamo essere preoccupati

Dopo 81 anni metodi che pensavo fossero dimenticati

Napoli, 8 nov. (askanews) – “Alla senatrice Segre, che mi onoro di avere come mia amica, ho manifestato la mia solidarietà. Dobbiamo essere preoccupati perché vedo rigurgiti che non avrei mai voluto vedere”. Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, parlando a Napoli a conclusione di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, rispondendo a una domanda sulla senatrice a chi è stata assegnata la scorta dopo aver subito una serie di minacce.

“Dopo 81 anni da quei fatti è preoccupante che vengono affrontati metodi che noi pensavamo che fossero dimenticati e non più esistenti, ma così non è”, ha aggiunto la titolare del Viminale.