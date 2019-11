Venerdì 8 novembre 2019 - 14:23

Laboratori di cucina asiatica per bambini: la trovata di wagamama

Fino al primo dicembre nei ristoranti di Milano e Bergamo

Milano, 8 nov. (askanews) – Accompagnare i bambini nella scoperta dei sapori e dei profumi panasiatici, “allevando” i propri clienti fin dalla più tenera età. wagamama, la catena di ristoranti ispirata alla tradizione del Giappone, lancia i laboratori “I segreti della cucina panasiatica”, appuntamenti a ingresso gratuito riservati alle famiglie con bambini da 5 a 10 anni e alle scuole. Lo staff dei ristoranti wagamama di Milano, via San Pietro all’Orto, e Bergamo, centro Oriocenter è pronto ad accogliere i piccoli ospiti e gli studenti fino al primo dicembre.

Ingredienti, modalità di cottura, origine delle ricette e poi sperimentazione attiva, per scoprire in modo divertente sapori e usi della cultura panasiatica: è questo che si propongono di trasferire ai bambini i corsi di wagamama che già nella propria offerta ha dei mini-menù dedicati ai più piccoli.

I laboratori, guidati dall’head chef wagamama, prevedono una prima fase dedicata alla formazione in cui vengono esposti i principali ingredienti utilizzati nei piatti del menu, l’utilizzo e l’origine, per poi proseguire con la parte dedicata alla sperimentazione. Qui i bambini diventano protagonisti e, sotto la supervisione del personale wagamama, si dedicheranno alla creazione di alcune ricette della tradizione panasiatica. Al termine dell’incontro, per ogni piccolo partecipante, un simpatico omaggio per vivere anche a casa un’esperienza da mini chef wagamama e far crescere la passione per la cultura asiatica.