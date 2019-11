Venerdì 8 novembre 2019 - 16:03

Il mistero dell’osso ritrovato da turisti al Colosseo

Nel terreno circostante l'Anfiteatro Flavio

Roma, 8 nov. (askanews) – Era intenta a prestare il consueto servizio di controllo nell’area del Colosseo, quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Centro ( ex Trevi) è stata avvicinata da due turisti di nazionalità israeliana, che chiedevano di seguirli in una parte del terreno circostante l’Anfiteatro Flavio. Gli agenti hanno trovato così un frammento di osso che, a prima vista e per via della forma, poteva essere ricondotto al genere umano. Gli agenti, dopo aver avvisato il personale del parco archeologico, hanno provveduto a porre sotto sequestro il reperto. Successive analisi scientifiche stabiliranno luogo, tempo e natura del resto ritrovato.

