Giovedì 7 novembre 2019 - 18:55

Scossa di terremoto magnitudo 4.4 in provincia dell’Aquila

Sisma avvertito anche a Roma

Roma, 7 nov. (askanews) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata in provincia dell’Aquila. Il sisma è stato avvertito anche a Roma. Lo riferisce l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata registrata alle 18.35 con epicentro tra Balsorano, in provincia dell’Aquila, e Pescosolido e Sora, in provincia di Frosinone, a una profondità di 14 chilometri.

