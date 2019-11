Giovedì 7 novembre 2019 - 21:53

Presidente Ispra Stefano Laporta nominato nuovo presidente Conper

Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca

Roma, 7 nov. (askanews) – Il presidente dell’Ispra Stefano Laporta è stato eletto all’unanimità Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca, prevista dal d.lgs. 218/2006 che ha il compito di supportare il Governo nel promuovere, sostenere e rilanciare le attività nel settore della ricerca e di formulare proposte per la redazione, l’attuazione e l’aggiornamento del Programma nazionale della ricerca (PNR). Il presidente Laporta subentra al primo presidente della Consulta, prof. Massimo Inguscio, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“E’ con gratitudine ai colleghi e senso di responsabilità – dichiara il neo Presidente della Consulta Laporta – che ricevo questa nomina, convinto che la collaborazione e la sinergia già avviate da chi mi ha preceduto, possano trovare nuovi stimoli e consolidarsi ulteriormente, per rafforzare anche a livello internazionale il valore della nostra ricerca. Porterò con me il patrimonio di competenze e conoscenze acquisite come Presidente dell’ISPRA ma anche del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, incarico questo che ha rafforzato la mia idea di ricerca pubblica condotta lavorando a sistema e in totale coesione di strategie e di obiettivi”.

Stefano Laporta, è nato a Lecce il 28.06.1967. Avvocato, viceprefetto. Dal 2008 prima Subcommissario, poi direttore Generale Ispra. Nel 2016 è stato nominato Coordinatore del Comitato consultivo dell’Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (Isin). Dal 2017 è presidente ISPRA e Presidente del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – Snpa.