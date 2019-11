Lunedì 4 novembre 2019 - 13:00

Peschiera del Garda, visite a bordo del battello d’epoca Zanardelli

Il 9 novembre apre cantiere della Gestione Navigazione Laghi

Milano, 4 nov. (askanews) – Sabato 9 novembre, dalle 10 alle 17, il cantiere navale di Peschiera del Garda (Verona) aprirà al pubblico e sarà possibile salire a bordo della Motonave Zanardelli, un piroscafo del 1903 che è stato ristrutturato mantenendo esteticamente le caratteristiche d’epoca. Si tratta di una delle rare navi d’epoca funzionanti sui laghi italiani ed è dotata di due grandi sale arredate in stile liberty, di zone scoperte a prora ed a poppa con oltre 100 posti a sedere. Le cucine assicurano pranzi per più di 150 coperti e nella sala del ponte superiore è possibile allestire una zona da ballo. Quanto al cantiere della Gestione Navigazione Laghi, Ente Governativo che garantisce la mobilità dei laghi Maggiore, di Garda e di Como, sono previsti percorsi guidati all’interno degli stabilimenti dove si costruiscono, riparano e ammodernano le navi della flotta in esercizio sul Garda.