Sabato 2 novembre 2019 - 14:25

Alarm Phone: salvati 200 migranti, ora a bordo di mercantile italiano

"Soccorsi in acque internazionali, scappati dalla Libia"

Roma, 2 nov. (askanews) – “Tra ieri sera e stamattina circa 200 persone in pericolo sono state salvate in acque internazionali e sono ora a bordo del mercantile Asso 30, battente bandiera italiana. La Guardia costiera è informata. Le persone sono scappate dalla Libia e devono essere portate in salvo in Europa!”. Lo scrive su Twitter Alarm Phone.

