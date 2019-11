Venerdì 1 novembre 2019 - 17:58

Migranti, la Alan Kurdi è entrata in acque territoriali italiane

Con 88 persone a bordo

Roma, 1 nov. (askanews) – La nave delle ong Alan Kurdi è entrata ora nelle acque territoriali italiane “per cercare riparo dal vento e dalle onde”. E’ stata la stessa organizzazione umanitaria ad annunciarlo in un tweet nel quale spiega che “nonostante la soluzione diplomatica per le rimanenti 88 persone salvate, non ci è stato ancora assegnato un porto sicuro”.

