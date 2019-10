Mercoledì 30 ottobre 2019 - 09:22

La nave Ocean Viking giunta a Pozzallo con i 104 migranti naufraghi

Sos Mediterranee: finalmente sbarcano in un Luogo Sicuro

Roma, 30 ott. (askanews) – La nave Ocean Viking ha attraccato al porto di Pozzallo. Lo rende noto la ong Sos Mediterranee, che sui social network ricorda che “dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un Luogo Sicuro”.

Il porto di Pozzallo è stato individuato ieri dal Viminale. Grazie all’accordo di Malta, 70 dei 104 migranti saranno poi ricollocati in Francia e Germania.

“Siamo sollevati e apprezziamo che Francia, Germania e Italia abbiano finalmente trovato una soluzione per ricollocare i 104 sopravvissuti a bordo della Ocean Viking e le 90 persone a bordo della Alan Kurdi”, è il messaggio affidato a Twitter dal capo missione di Medici senza frontiere, Michael Fark, che sottolinea: “Dopo giorni bloccati in mare e le terribili condizioni sofferte in Libia e durate tutto il loro viaggio, finalmente verranno portati in salvo”. Con un avvertimento finale: “Queste lunghe e disumane attese devono finire”.

Il Viminale in realtà, dopo la conclusione della procedura di ricollocazione nell’ambito del pre-accordo di Malta – ha individuato un porto sicuro solo per la Ocean Viking, la nave di Msf e Sos Mediterranee; ancora nessuna indicazione invece per la nave Alan Kurdi, della ong Sea-Eye, che aveva anche denunciato di essere stata minacciata in mare da imbarcazioni libiche.

“Questi stalli prolungati e disumani non devono continuare”, ha dichiarato Michael Fark, capomissione di Msf per Libia e Mediterraneo, sottolineando: “È inaccettabile bloccare le persone in mare per giorni o settimane mentre gli Stati europei discutono se e come adempiere ai loro obblighi umanitari e legali”. E nella sua dichiarazione una stoccata all’Europa: “Dispiace che solo tre Stati facciano parte di questa soluzione. Tutti gli Stati europei devono essere all’altezza dei loro principi”.

“Questo – ha spiegato il capomissione – significa trovare un accordo sull’attuazione di un meccanismo di sbarco prevedibile e umano per tutte le persone soccorse in mare, in cui anche le responsabilità siano condivise, alleggerendo l’onere degli Stati costieri in prima linea”.

