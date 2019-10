Mercoledì 30 ottobre 2019 - 13:21

Efficienza energetica, nuovo accordo tra Alcantara e Engie Italia

L'eccellenza del Made in Italy anche nella sostenibilità

Roma, 30 ott. (askanews) – ENGIE Italia, player dell’energia e dei servizi guidata dall’obiettivo di essere leader nella transizione a zero emissioni di CO2, continua a essere a fianco di Alcantara S.p.A., importante realtà produttiva che realizza l’omonimo materiale e lo esporta in tutto il mondo, ENGIE offe una soluzione su misura per massimizzare il risparmio energetico a favore della sostenibilità ambientale.

La partnership tra ENGIE e Alcantara, iniziata nel 2013, si rafforza, dunque, con un nuovo progetto di efficientamento energetico nel sito di Nera Montoro (Terni). Grazie alla realizzazione di un impianto di Trigenerazione da 2,7 MW e di un nuovo impianto di Cogenerazione da 6 MW, verrà incrementata la produzione di elettricità da 45 GWh a 110 GWh e di energia termica da 150 GWh a 250 GWh. Ciò consentirà sia di ridurre i consumi energetici del sito sia di rispondere, in modo efficiente, ai suoi fabbisogni crescenti di energia. Le due grandi aziende uniscono le loro forze avendo un obiettivo comune, un minore impatto ambientale.

ENGIE Italia investirà complessivamente nel progetto 12 milioni di euro e fornirà il supporto tecnico di 8 manutentori specializzati che lavoreranno in pianta stabile all’interno del sito produttivo. Al termine della realizzazione di tutti gli impianti, il sito produttivo di Alcantara beneficerà di un risparmio di 6 milioni di euro e un taglio di 22mila tonnellate di CO2 in meno all’anno. Il sito sarà così completamente autonomo dal punto di vista elettrico e termico: un asset fondamentale per un’industria che impiega circa 500 dipendenti che lavorano con una turnazione h24.

“Siamo fieri di supportare ed essere ancora una volta a fianco di un’importante azienda italiana quale è Alcantara S.p.A. – ha sottolineato Olivier Jacquier, CEO di ENGIE Italia – che sin dal 2013 ha creduto, come noi, che il progresso economico non può prescindere dall’attenzione all’ambiente e alle comunità nelle quali si opera. Già oggi grazie al percorso green intrapreso insieme, il sito produttivo di Nera Montoro evita 13mila tonnellate di CO2 all’anno in atmosfera. Ultimato questo nuovo progetto di efficientamento, il sito sarà ancora più virtuoso, arrivando ad un risparmio di 22 mila tonnellate all’anno di CO2, che equivalgono a 730mila alberi piantumati o a 7.300 automobili in meno in circolazione a Nera Montoro. La partnership con Alcantara rappresenta un esempio concreto del nostro impegno nel realizzare una completa transizione verso energie a impatto zero. La partnership con Alcantara rappresenta un esempio concreto del nostro impegno nella costruzione di roadmap, finalizzate alla definizione di azioni e risorse per la decarbonizzazione. Siamo convinti che agire insieme possa essere la soluzione e non il problema per il nostro pianeta”.

“Siamo molto compiaciuti di proseguire anche per il 2019 l’ormai consolidata collaborazione con ENGIE Italia – ha dichiarato Andrea Boragno, Presidente e Amministratore Delegato di Alcantara S.p.A.- Con questo nuovo progetto di efficientamento energetico nel nostro sito produttivo di Nera Montoro ribadiamo la nostra identità di ricerca fortemente tesa all’innovazione e alla sperimentazione nel campo della sostenibilità. Quest’anno infatti ricorre il decimo anniversario dello status di Carbon Neutrality di Alcantara, che è stata la prima azienda industriale italiana, e una tra le prime nel mondo, ad aver ottenuto questo status. – prosegue Andrea Boragno – Dal 2009 Alcantara misura, riduce e neutralizza le proprie emissioni di CO2 con un bilancio netto pari a zero (circa 500.000 tonnellate di CO2 compensate in 10 anni). L’avviamento del nostro nuovo impianto produttivo, inaugurato lo scorso gennaio, e del nuovo sistema di Trigenerazione ENGIE ridurrà l’impatto energetico e soprattutto l’impatto ambientale di Alcantara, che ribadisce ancora una volta la propria vocazione e il suo serio impegno sul fronte della sostenibilità”.