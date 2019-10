Sabato 26 ottobre 2019 - 16:17

Restano in carcere i due indagati per l’omicidio di Luca Sacchi a Roma

Concorso in omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi

Roma, 26 ott. (askanews) – Restano in carcere Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due giovani accusati dell’omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso la notte tra mercoledì e giovedì mentre si trovava con la sua fidanzata davanti ad un pub nei pressi del parco della Caffarella. Il gip ha convalidato il fermo dei due indagati ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli inquirenti contestano i reati di concorso in omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi.

Davanti al gip i due hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. L’avvocato difensore di Del Grosso, Alessandro Marcucci, ha dichiarato: “Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha chiesto scusa? Certamente. Si è scusato di tutto quel che è avvenuto. E’ un ragazzo di 21 anni, non va dimenticato”. “Lui ha detto ai magistrati che voleva far male a nessuno”, ha detto ancora il penalista che poi ha aggiunto: “Chiederemo non appena le condizioni psicologiche di Valerio lo permetteranno un nuovo incontro con i magistrati della Procura”. Allo stato Del Grosso così come l’altro indagato sono in isolamento nel carcere di Regina Coeli. “E’ possibile comunque che la loro condizione di detenzione muti già da domani – ha detto il legale – Il dato certo, ripeto, è che Valerio è molto provato e dispiaciuto per quel che è successo. Siamo di fronte ad un dramma che ha investito più famiglie”.

Nelle ultime ore intanto il legale della famiglia Sacchi, l’avvocato Domenico Pavone, ha spiegato che Luca non faceva uso di droga e non conosceva gli assassini: “La riprova di ciò è che tutti i suoi organi sono stati espiantati, quindi era negativo agli esami tossicologici”.

Nav/Int9