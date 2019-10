Sabato 26 ottobre 2019 - 16:11

Bufera su Carrefour per una maglietta sessista. Cirinnà: la ritiri

La senatrice Pd: messaggio gravissimo, chiariscano o butterò la mia tessera

Roma, 26 ott. (askanews) – “Ho appena visto questa maglietta in vendita al Carrefour. ‘Se una donna parla troppo, meglio liberarsene?’ L’azienda sposa questo messaggio? Gravissimo, specie in un paese in cui la violenza contro le donne è notizia di ogni giorno. Chiariscano, o dovrò buttare la mia tessera”. Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Monica Cirinnà, postando la foto della maglietta in vendita presso la celebre catena di supermercati in cui viene raffigurata una donna che parla ad uomo, il quale se ne libera, gettandola di sotto.

Pol/Gal