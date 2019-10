Mercoledì 23 ottobre 2019 - 09:53

“Virginia Raggi non sa fare il sindaco, lo ammetta” (Salvini)

"Vada per strada e tra i commercianti invece di insultare me"

Roma, 23 ott. (askanews) – “Mi insulta? Ma che me frega a me della Raggi! Virginia vai per strada, parla con i commercianti, non è tutta colpa della Raggi però rifiuti, trasporti, case popolari, negozi che chiudono si può far qualcosa o no?”. Così Matteo Salvini ad Agorà replica alla sindaca di Roma che ieri lo aveva attaccatto.

“Venerdì ci sarà il caos a Roma, saranno fermi per trasporti, rifiuti, scuole, è una totale incapacità” della sindaca, insiste il leader della Lega che poi aggiunge: “sarà una bravissima persona, un bravissimo avvocato ma non è il suo mestiere fare il sindaco. Non farebbe prima a dire: ce l’ho messa tutta ma non è il mio”.

Gal/Int5