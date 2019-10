Lunedì 21 ottobre 2019 - 18:05

Studente di 15 anni muore durante l’ora di ginnastica

Inutili i soccorsi

Treviso, 21 ott. (askanews) – Tragedia a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso dove nell’ora di ginnastica uno studente 15enne è morto per cause sulle quali si sta tentando di fare luce. Il fatto è avvenuto all’Itis della cittadina trevigiana. Il ragazzo frequentava il primo anno dell’istituto e, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, si sarebbe accasciato nell’ultima ora di lezione dedicata appunto alla ginnastica.

Il giovanissimo è stato immediatamente soccorso dal 118 che ha tentato di rianimarlo, ma ogni tentativo è stato vano. Il ragazzo, di origine straniera, è deceduto a scuola ma è stato comunque trasportato all’ospedale. Nel frattempo il Pm di turno potrebbe decidere di disporre l’autopsia sul corpo del giovane.

