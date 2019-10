Sabato 19 ottobre 2019 - 15:44

Nuovo Nissan Juke protagonista al Uefa Champions League Trophy

Partenza da Lipsia, tappe a Valencia, Lille e Londra

Milano, 19 ott. (askanews) – Partirà il 19 ottobre da Lipsia, in Germania, il UEFA Champions League Trophy Tour, che sarà guidato dal nuovo Nissan JUKE e toccherà quattro importanti città europee (Valencia, Lille e Londra, oltre a Lipsia). Per Nissan sarà l’occasione per celebrare il sesto anno consecutivo in qualità di partner ufficiale Automotive della UEFA Champions League.

Per ciascuna tappa è prevista l’esposizione del Trofeo della UEFA Champions League, all’interno del Nissan Football Lab allestito presso un concessionario Nissan. I fan avranno anche l’occasione di vedere il nuovo JUKE.

In Germania a Lipsia, in Spagna a Valencia, in Francia a Lille e in Inghilterra a Londra, presso lo stadio di una delle squadre partecipanti alla UEFA Champions League di quest’anno, saranno organizzati eventi nel corso dei quali i tifosi potranno vedere il trofeo trasportato a bordo di Nissan JUKE.

“Grazie al UEFA Champions League Trophy Tour i tifosi europei avranno l’opportunità di sentirsi parte della competizione. Siamo entusiasti di poter contare su Nissan, che è sempre portatrice di innovazione e grandi emozioni al nostro pubblico”, ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing di UEFA Events.

Il Tour rappresenta per i tifosi l’opportunità di vedere da vicino uno dei trofei più iconici del calcio: la prestigiosa coppa della UEFA Champions League. All’interno del Nissan Football Lab, luogo di incontro fra calcio e tecnologia, si terrà la JUKE ProPILOT Challenge. Saranno inoltre esposti oggetti storici della UEFA Champions League insieme a merchandise. Presso ciascuna città, inoltre, i fan avranno l’opportunità di incontrare le leggende della UEFA.

“L’innovazione è il cuore dell’attività Nissan e il nostro obiettivo è far vivere un’esperienza sportiva, attraverso la nostra tecnologia, al maggior numero di tifosi di tutta Europa. Questo Trophy Tour sarà anche l’occasione per i nostri fan di vedere in anteprima il nuovo Crossover Coupé e, in qualità di partner per la mobilità, offrire loro la possibilità di vivere un’esperienza unica”, Gareth Dunsmore, Nissan Europe Vice President Marketing Communications, Connected Car Services & Customer Experience.

Il UEFA Champions League Trophy Tour farà tappa anche in alcuni concessionari Nissan selezionati, per offrire al maggior numero di tifosi la possibilità di vivere questa esperienza esclusiva.