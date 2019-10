Sabato 19 ottobre 2019 - 15:10

Blitz a sorpresa di Salvini sul palco. Fischi a Gad Lerner

Piazza san Giovanni si riempie

Roma, 19 ott. (askanews) – Blitz a sorpresa di Matteo Salvini sul palco della manifestazione di Piazza San Giovanni, a un’ora dall’inizio ufficiale dell’evento previsto per le 15. Senza preavviso, il leader della Lega, jeans scuri e camicia bianca, si è presentato sul palco con lo staff, spiazzando cronisti e telecamere per salutare i numerosi manifestanti che riempiono la piazza. Acclamato, ha salutato e fatto un video della folla con il proprio smartphone.

Sotto al palco, tra i giornalisti accreditati anche Gad Lerner, a cui i manifestanti primi della fila non hanno riservato una accoglienza tenera: fischi e “vai a casa” al suo passaggio davanti alle transenne.

Intanto la piazza si riempie. A un’ora dall’avvio degli interventi dal palco previsti dalle 15, sono già diverse migliaia le persone che affollano lo spazio antistante al palco dove campeggia la scritta “Orgoglio Italiano” che poi è lo slogan scelto per la manifestazione unitaria. E l’aggiunta: “Una patria da amare e da difendere”. Sul leggio stessi slogan e i simboli “Prima gli italiani” e della Lega-Salvini premier, scelta che ha fatto storcere il naso alla leader di Fdi Giorgia Meloni. “Uno scivolone”, lo ha definito, aggiungendo “non faccio polemica, siamo qui per mandare a casa la sinistra”.

Ancora sconosciuta la scaletta degli interventi prima dei tre leader, che parleranno in quest’ordine: Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini. Non è chiaro se prenderanno la parola i governatori delle regioni amministrate dal centrodestra. A intrattenere i manifestanti arrivati qui con largo anticipo dei video che scorrono dai maxischermo ai lati del palco con i protagonisti del governo Conte II: lo stesso premier Giuseppe Conte, Paola Taverna, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Teresa Bellanova. Solo fischi e “buffoni” per loro. Stessa accoglienza per Matteo Renzi, quando vengono riproposti stralci della sfida tv con Salvini.

Chiusa per sicurezza la Basilica di San Giovanni, con il disappunto di alcuni turisti, rispediti indietro dal servizio d’ordine. In piazza bandiere della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d’Italia, presente anche con diversi banchetti e con un enorme striscione “Mai col Pd, mai con i 5 stelle. Con Giorgia” Luc/int5