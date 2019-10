Martedì 15 ottobre 2019 - 12:43

Il Pd Lazio aderisce alla fiaccolata pro curdi, stop alla guerra

Tutti al Pantheon

Roma, 15 ott. (askanews) – “Il Pd Lazio aderisce alla fiaccolata di solidarietà per il popolo curdo e contro l’offensiva turca in Siria. Tutti al Pantheon questa sera per esprimere la nostra vicinanza ai curdi e l’assoluta condanna alla guerra aperta dalla Turchia”. Lo scrive in un tweet il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre.