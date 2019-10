Martedì 15 ottobre 2019 - 09:42

Allagamenti e frane nel ponente di Genova, chiuse le scuole

Forti rallentamenti sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia

Genova, 15 ott. (askanews) – Allagamenti, frane e strade interrotte nel ponente di Genova, dove tra la notte e le prime ore del mattino sono caduti oltre 300 millimetri di pioggia. Il Comune di Genova questa mattina all’alba ha disposto a titolo precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nei municipi Ponente e Medio Ponente.

Disagi anche sulle autostrade, dove è stata chiusa al traffico per allagamenti l’uscita di Genova Pegli e sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, dove si sono registrati forti rallentamenti tra le stazioni di Genova Voltri e Cogoleto, “a causa -spiega Trenitalia- della sede ferroviaria allagata e conseguente guasto agli impianti di circolazione”.

Alcuni treni sono stati cancellati ed altri hanno subito ritardi fino ad un’ora. Per limitare i disagi è stato attivato un servizio bus integrativo tra Genova e Savona. Nel capoluogo ligure resterà in vigore fino alle 15 l’allerta arancione per temporali diramata ieri dalla Protezione Civile regionale.

