Domenica 13 ottobre 2019 - 12:11

Soccorsi 74 migranti nel Mediterraneo dalla Ocean Viking

Roma, 13 ott. (askanews) – Nuovo soccorso in mare la notte scorsa di migranti nelle acque del Mediterraneo. Secondo quanto riferito da Sos Mediterranee, la nave Ocean Viking ha messo in salvo 74 persone, tra cui 6 minori, da un gommone in pericolo vicino a un giacimento petrolifero a circa 50 miglia nautiche al largo della costa libica. “Esauriti dal pericoloso viaggio, sembrano tutti stabili”, riferisce la Ong. (Foto di repertorio) Int2