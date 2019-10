Giovedì 10 ottobre 2019 - 15:36

Lite in corso Garibaldi tra Morgan ed un paparazzo

La polizia è intervenuta intorno all'1 di questa mattina

Milano, 10 ott. (askanews) – Il cantante Marco “Morgan” Castoldi è stato denunciato per tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con l’accusa di aver aggredito un 29enne fotografo milanese. Un collega del “paparazzo”, è stato a sua volta querelato per tentata estorsione. Lo riferito la questura di Milano, spiegando che intorno all’1 di questa mattina, l’equipaggio di una Volante è intervenuto in corso Garibaldi, nel pieno centro del capoluogo lombardo, su richiesta del 29enne che avrebbe spiegato ai poliziotti di essere stato aggredito alle spalle dal musicista dopo che lo aveva fotografato mentre si trovava in compagnia di una ragazza di 30 anni.

Sempre secondo quanto spiegato dalla polizia, Castoldi e la sua conoscente avrebbero dichiarato agli agenti che un altro fotografo che si trovava con il “paparazzo”, di fronte alla domanda su come poter risolvere la situazione, gli avrebbe detto che con quegli scatti “ci si poteva guadagnare dai giornali almeno 15mila euro”, ma che se Morgan fosse stato interessato avrebbe potuto comprarle.

Il fotografo, trovato con la camicia strappata, ha rifiutato le cure.

Alp MAZ