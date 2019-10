A Cremona il 26 ottobre convegno su NeurodiversitÃ  e lavoro

Giovedì 10 ottobre 2019 - 18:31

A Cremona il 26 ottobre convegno su Neurodiversità e lavoro

Si parla di Sindrome di Asperger e complicazioni relazionali

Cremona, 10 ott. (askanews) – “Neurodiversità e lavoro: Sindrome di Asperger e complicazioni relazionali”; è il titolo del convegno gratuito e aperto al pubblico che si terrà a Cremona sabato 26 ottobre 2019, nell Auditorium ex chiesa di S. Vitale.

L’incontro è stato organizzato da Andrea Morandi, presidente del Rotary club “Cremona Po” ed Elena Denti, coordinatrice e referente per l’Associazione Piper del progetto “Asperger at Work” che si propone di avviare al lavoro i giovani con sindrome di Asperger, mettendoli direttamente in contatto con un network di aziende che hanno aderito all’iniziativa.

Tra i relatori: Franco Spinogatti, primario di Psichiatria dell’ospedale di Cremona ed Emanuela Ghinaglia, referente del reparto per il progetto A@Work. Previste anche le testimonianze di imprenditori e candidati coinvolti nel programma nonché di alcune fra le più importanti realtà del territorio che si occupano di neurodiversità e autismo.