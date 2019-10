Domenica 6 ottobre 2019 - 12:18

Sparatoria in questura: poteva essere una strage

Prosegue l'omaggio dei cittadini per i due agenti uccisi

Trieste, 6 ott. (askanews) – Il bilancio della tragedia nella Questura di Trieste, con due poliziotti uccisi e uno ferito per l’aggressione a colpi di pistola da parte di Alejandro Stephan Meran, poteva “essere più tragico” e che il dominicano poteva fare una strage “è un dato di fatto”. Lo ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti, il questore di Trieste Giuseppe Petronzi.

A chi gli ha chiesto se il bilancio, considerato che l’omicida era armato con due pistole, poteva essere più negativo, il questore ha replicato: “Questo è un dato di fatto. Aveva delle armi, all’interno della Questura. Fortunatamente e tragicamente c’eravamo solo noi poliziotti, fortunatamente non erano esposte altre persone. La potenzialità era tale che il bilancio sarebbe potuto essere più tragico”. E alla domanda, se poteva fare una strage, Petronzi ha ripetuto: “E’ un dato di fatto”.

Dopo la fiaccolata di sabato sera, con migliaia di triestini in piazza per rendere omaggio a Matteo Domenego e Pierluigi Rotta, le manifestazioni di vicinanza e cordoglio per la morte dei due agenti uccisi prosegue domenica. Un via vai ininterrotto di uomini e donne sin dalla mattina presto: molte famiglie con bambini, che arrivano in silenzio per deporre davanti della Questura fiori, spesso accompagnati da coccarde tricolore, messaggi di cordoglio e affetto. Poi entrano per un momento di raccoglimento all’interno della Questura, dove sotto la grande targa in marmo dedicata ai “Caduti nell’adempimento del dovere” ci sono le foto dei due agenti e le corone di fiori istituzionali.

Sulla scalinata d’ingresso tanti i messaggi e i disegni realizzati dai bambini lasciati all’ingresso: “Siete i nostri eroi, i protettori dell’Italia”, “Grazie ragazzi per aver servito il nostro Paese, Trieste è con voi”.

Cam