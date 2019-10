Venerdì 4 ottobre 2019 - 12:23

Salvini in Campidoglio, M5S porta i mojito: “Non siamo al Papeete”

L'ex ministro: "Raggi una calamità naturale, mandiamola a casa"

Roma, 4 ott. (askanews) – A Roma comizio del leader della Lega Matteo Salvini in piazza del Campidoglio per chiedere le dimissioni del sindaco di Roma Virginia Raggi.

“Raggi è una calamità naturale”, ha detto Salvini: “Sarà brava come mamma e come avvocato, ma non è capace di fare il sindaco. Bisogna mandarla a casa ed eleggere un sindaco capace”.

Circa 200 sostenitori leghisti hanno esposto cartelli con scritto “CoRAGGIo dimettiti”, mentre dall’ingresso del Palazzo Senatorio è uscito un gruppo di consiglieri Cinquestelle con i cartelli “Salvini questo è il Campidoglio non è il Papeete”, l’ormai noto stabilimento balneare di Milano Marittima dove l’ex ministro la scorsa estate si è esibito alla consolle del dj.

Alla mini contro manifestazione a sostegno della Raggi c’erano, tra gli altri, l’assessore al Personale Antonio De Santis, i consiglieri Giuliano Pacetti, Angelo Viario, Annalisa Bernabei, Carlo Maria Chiossi e Massimo Bugani dell’Ufficio stampa. Con loro un cameriere con un vassoio e sei bicchieri di mojito.

La breve contromanifestazione dei Cinquestelle ha provocato fischi e grida da parte dei sostenitori leghisti che hanno chiesto a gran voce “elezioni! Elezioni!”.