Mercoledì 2 ottobre 2019 - 12:57

Fantic Motor presenta ISSIMO, e-vehicle totalmente green

A metà strada fra ciclomotore e veicoli a pedalata assistita

Milano, 2 ott. (askanews) – Si chiama ISSIMO il nuovo veicolo urbano di Fantic Motor, uno dei marchi che hanno scritto la storia del motociclismo italiano, presentato oggi a Milano, alla Tree House dell’Unicredit Tower.

ISSIMO è l’alternativa perfetta a mezzi pubblici e auto, per muoversi in città e dintorni nel comfort e nella sicurezza, rispettando l’ambiente grazie a un concept rivoluzionario che crea l’anello di congiunzione tra ciclomotori e veicoli a pedalata assistita: un e-vehicle con un design che evoca il mondo motociclistico, la maneggevolezza di una bicicletta e l’impatto ambientale zero dell’alimentazione elettrica.

“Il nostro obiettivo da sempre è quello di creare prodotti innovativi e che siano al passo coi tempi e con le esigenze dei consumatori, creando una soluzione che possa diventare il punto di riferimento per il mercato della mobilità urbana” ha dichiarato Mariano Roman, amministratore delegato di Fantic Motor “ISSIMO è stato pensato per rispondere a due esigenze fondamentali degli ultimi anni: mobilità smart ed ecologia. Con questo prodotto vogliamo dare un’alternativa green e pratica a tutti i lavoratori e studenti che ogni giorno devono attraversare la città per raggiungere l’ufficio o l’università e sentono l’esigenza di avere un mezzo di trasporto eco-friendly.”