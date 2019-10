Martedì 1 ottobre 2019 - 14:16

Iceberg di 315 miliardi di tonnellate si stacca dall’Antartico

Dalla piattaforma di ghiaccio Amery

Roma, 1 ott. (askanews) – La piattaforma di ghiacchio Amery ha appena prodotto il suo più grande iceberg da 50 anni ad oggi in Antartide. Lo scrive la Bbc.

L’enorme blocco di ghiaccio pesa 315 miliardi di tonnellate e ha una superficie di 1.636 chilometri quadrati ed è stato denominato D28.

Dovrà essere monitorato regolarmente perché in futuro potrebbe rappresentare un pericolo per la navigazione. E’ dall’inizio degli anni ’60 che dalla piattaforma Amery non si staccava un iceberg più grande.