Martedì 1 ottobre 2019 - 13:51

Avviata la procedura per la revoca della concessione autostradale (Conte)

"Non faremo sconti ai privati"

Genova, 1 ott. (askanews) – “È in corso il procedimento per la caducazione della concessione. Non faremo sconti ai privati.

Perseguiremo l’interesse pubblico”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade per l’Italia, a margine della posa del primo pezzo di impalcato del nuovo ponte di Genova.

Anche la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha dichiarato al riguardo: “C’è una procedura in corso. Quando sarà finita tutti saranno informati. Stiamo acquisendo ulteriori atti formali”.

Int9