Renato Zero contro Virginia Raggi: assurdo buche e sporcizia a Roma

"Il mio cielo puliva tutto, anche quello che non pulisce la sindaca"

Roma, 30 set. (askanews) – “La spazzatura deve essere un problema di cui farsi carico. Buttare la spazzatura in modo selvaggio significa dare una botta ulteriore a questo inquinamento non solo del pianeta, ma anche della nostra salute mentale. Perché quando un essere umano attraversa Roma – che dovrebbe essere la capitale d’Italia, del governo, dello Stato – io trovo assurdo che con queste componenti io debba affrontare le buche, il disagio della sporcizia”. Renato Zero presenta il suo nuovo album di inediti, Zero il folle, in uscita il 4 ottobre, dove affronta anche il tema dell’ecologia e dell’ambiente. E condanna l’operato della sindaca a Roma.

“L’ecologia – dice in conferenza stampa all’Auditorium Parco della Musica – è il nostro respiro, il nostro nutrimento. Io ho paura che alle volte guardo il cielo e penso di avere scritto il cielo ma il mio cielo non era quello, era un cielo che si affacciava anche col temporale ma i temporali di una volta erano sorridenti, ti regalavano il sorriso, venivano a pulire quello che non puliva la Raggi”.

