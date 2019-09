Domenica 29 settembre 2019 - 17:54

Due fratelli trovati morti in una stanza d’hotel dal padre

Si indaga sulla morte dei ragazzi di 20 e 26 anni

Roma, 29 set. (askanews) – Due fratelli di 20 e 26 anni sono stati trovati senza vita nella loro stanza di hotel in piazza Santa Maria Novella a Firenze. La notizia è stata pubblicata dalla Nazione.

A fare la terribile scoperta il padre, rientrato dopo un giro in città. Il genitore aveva bussato la mattina ma i due ragazzi non avevano risposto ed era andato via pensando che dormissero. Nel pomeriggio, però, dopo aver riprovato a bussare, ha dato l’allarme, ma i soccorsi sono stati vani.

In corso gli accertamenti della Squadra mobile e della polizia scientifica.

