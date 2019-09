“Straordinarie le piazze di Fridays for Future” (cosÃ¬ il premier Conte)

Venerdì 27 settembre 2019 - 14:48

“Straordinarie le piazze di Fridays for Future” (così il premier Conte)

Studenti in piazza in più di 180 città

Roma, 27 set. (askanews) – “Sono straordinarie le immagini delle piazze di #fridaysforfuture, con così tanti giovani che partecipano con tale passione. Da parte mia e del Governo c’è il massimo impegno a tradurre questa richiesta di cambiamento in soluzioni concrete. Abbiamo tutti una grande responsabilità”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Studenti in piazza in più di 180 città per il terzo sciopero globale per il clima di ‘Fridays for Future Italia’ con l’adesione di Unione degli Studenti, Link – Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. Tanti giovani ma anche adulti alle manifestazioni.

In migliaia già in piazza a Roma, Milano, Torino e nelle città capoluogo, con slogan e striscioni. Piazza della Repubblica, punto d concentramento della manifestazione nella capitale, si è via via riempita con l’arrivo di studenti da tutti i quartieri della capitale.

Un afflusso ordinato e festoso lungo via Nazionale e dalle principali stazioni metro del centro. I ragazzi portano manifesti, molti in inglese, che denunciano l’emergenza climatica e chiedono un cambiamento urgente delle politiche ambientali.

